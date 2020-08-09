Barcelona Türk futbolcu Çağlar Söyüncü'nun peşinde!

Bu sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’nin formasını giyen Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, performansıyla Ada’da en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 24 yaşındaki savunmacı, çıktığı 42 maçta bir istikrar abidesi olduğunu gösterirken, saha içinde arkadaşlarıyla da müthiş bir uyum yakaladı.

Çağlar için daha önce İspanyol basını, La Liga devi Barcelona’nın devrede olduğunu öne sürmüştü. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Milli futbolcu için ortaya atılan bu iddialar doğrulandı. İngiliz Daily Mail, 3 senelik daha kontratı bulunan Çağlar için Leicester’ın, zamlı bir sözleşme teklif etmeye hazırlandığını belirtti.

Hocası kalmasını istiyor

Ancak alınan bu kararın perde arkasında ise çok farklı bir sebep var. Edinilen bilgiye göre, İspanyollar’ın yazdığı Çağlar için Barcelona devrede. Katalan ekibi 32 milyon Pound’u gözden çıkardı, bu rakamın pazarlıklar esnasında 40 milyon Pound’a çıkabileceği iddia ediliyor.

Bu arada Leicester’ın menajeri Brendan Rodgers’ın ise Milli futbolcuyu bırakmak istemediği öğrenildi.

Kaynak: Fanatik