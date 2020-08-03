Mesut Özil, bencil biri olduğunu gösterdi

Arsenal'ın eski oyuncusu Perry Groves, Mesut Özil'in Arsenal'ı umursamadığını ve Federasyon Kupası kutlamalarına katılmak yerine Türkiye'ye giderek bencilliğini gösterdiğini söyledi.

Topçular, cumartesi günü Wembley'de karşılaştığı Chelsea'yi Pierre-Emerick Aubameyang'ın iki golüyle geçerek, tarihinde 14. kez Federasyon Kupası'nı müzesine götürmüştü.

Oyuncular, yönetim kurulu üyeleri ve teknik ekip, son düdüğün ardından kutlamalara başlarken, Mesut ise aralarında yoktu.

Mikel Arteta tarafından maç kadrosunda olmayacağı kendisine bildirildikten sonra Türkiye'ye seyahat etmesine izin verilen Mesut, maçın sona ermesinden kısa süre sonra, Instagram hesabında Aubameyang'ın kupayı kaldırdığı bir fotoğrafı, "Harika iş çocuklar" notuyla paylaşmıştı.

Groves ise TalkSPORT' a yaptığı açıklamada, "Bu davranışı onu tamamen özetliyor. Arsenal'ı umursamıyor, sadece kendisini düşünüyor" yorumunu yaptı.

"Takım arkadaşlarımın bencil biri olduğumu düşünmelerini istemezdim," diyen Groves, "Tüm bunlar Mesut'un Arsenal'ı kafasında bitirdiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Goal