  1. Spor
3 Ağu 2020 12:29

Perry Groves:

Mesut Özil, bencil biri olduğunu gösterdi

Mesut Özil, bencil biri olduğunu gösterdi

Arsenal, cumartesi günü Chelsea karşısında elde ettiği galibiyetini kutlarken, Mesut ise İngiltere'de bile değildi.

Arsenal'ın eski oyuncusu Perry Groves, Mesut Özil'in Arsenal'ı umursamadığını ve Federasyon Kupası kutlamalarına katılmak yerine Türkiye'ye giderek bencilliğini gösterdiğini söyledi.

Topçular, cumartesi günü Wembley'de karşılaştığı Chelsea'yi Pierre-Emerick Aubameyang'ın iki golüyle geçerek, tarihinde 14. kez Federasyon Kupası'nı müzesine götürmüştü.

Oyuncular, yönetim kurulu üyeleri ve teknik ekip, son düdüğün ardından kutlamalara başlarken, Mesut ise aralarında yoktu.

Mikel Arteta tarafından maç kadrosunda olmayacağı kendisine bildirildikten sonra Türkiye'ye seyahat etmesine izin verilen Mesut, maçın sona ermesinden kısa süre sonra, Instagram hesabında Aubameyang'ın kupayı kaldırdığı bir fotoğrafı, "Harika iş çocuklar" notuyla paylaşmıştı.

Groves ise TalkSPORT' a yaptığı açıklamada, "Bu davranışı onu tamamen özetliyor. Arsenal'ı umursamıyor, sadece kendisini düşünüyor" yorumunu yaptı.

"Takım arkadaşlarımın bencil biri olduğumu düşünmelerini istemezdim," diyen Groves, "Tüm bunlar Mesut'un Arsenal'ı kafasında bitirdiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Goal

News Code 1888217

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler