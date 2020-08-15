Şampiyonlar Ligi'nde bir dönem sona erdi! Bayern Münih'in Barcelona'yı; Lyon'un ise Juventus'u kupa dışına itmesiyle birlikte 15 yıl sonra bir ilk yaşandı!

Şampiyonlar Ligi'nde 2004-05 sezonundan bu yana ilk kez Lionel Messi ya da Cristiano Ronaldo çeyrek finalde veda etti. 15 yıldır ya Ronaldo ya da Messi yarı finale kalma başarısı gösteriyordu. Bu sezon ilk kez ikisi birden Devler Ligi'nden bu kadar erken koptu.

Messi ya da Ronaldo'suz son yarı finalde Milan, PSV, Chelsea ve Liverpool yer almıştı.

Kaynak: Habertürk