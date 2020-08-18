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18 Ağu 2020 20:33

Suriye’de Rus tümgeneral patlamada hayatını kaybetti

Suriye’de Rus tümgeneral patlamada hayatını kaybetti

Suriye'de Rus ordusuna bağlı tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman hayatını kaybetti, 2 askeri uzman yaralandı.

AA'nın haberine göre, Suriye'de el yapımı patlayıcının patlaması nedeniyle Rus ordusuna bağlı tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman öldü, 2 askeri uzman yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Deyrizor ilinden dönen Rus konvoyunun geçtiği yolun kenarında el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi. Patlama nedeniyle 3 askeri uzmanın yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman, aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti." denildi. 

News Code 1888525

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