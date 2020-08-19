Suriye’de öldürülen Rus generalle ilgili cezai dava başlatıldı

Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında, “Komitenin Suriye’de görev yapmakta olan soruşturmacıları tarafından suçla ilgili tüm detaylar ortaya çıkarılacak. Askerlerimiz arasından yaşanan ölüm ve yaralanmalardan sorumlu kişilerin belirlenmesi sadece bir görev değil, ayrıca şeref meselesidir” ifadeleri kullanıldı.

Komitenin Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Suriye’deki Rus askerlerine yönelik işlenen herhangi bir suç eyleminin, ülkenin ilgili makamlarıyla işbirliği ile detaylı bir şekilde soruşturulduğunu vurguladı.

Bastrıkin, ayrıca ölen subayın yakınlarına baş sağlığı diledi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Deyr ez Zor yakınlarında bir yerleşim birimine insani yardım ulaştıran Rus askeri konvoyu geri döndüğü sırada, yol kenarındaki el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi neticesinde bir tümgeneralin hayatını kaybettiği, 2 askerinse yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: Sputnik