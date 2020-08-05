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5 Ağu 2020 12:17

Rusya, patlamanın meydana geldiği Lübnan’a yardım için 5 uçak gönderiyor

Rusya, patlamanın meydana geldiği Lübnan’a yardım için 5 uçak gönderiyor

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait beş uçağın, liman bölgesinde meydana gelen büyük patlamanın sonuçlarıyla ilgili yardımda bulunmak için Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gönderileceği belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Lübnan’a beş uçakla bir seyyar hastane, doktorlar, kurtarma ekipleri ve Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) uzmanları ile koronavirüs tespiti için bir laboratuvar gönderilecek.

Uçaklardaki tüm uzmanlar koronavirüs salgını nedeniyle özel giysiler ve koruyucu ekipmanlar kullanacak.

Lübnan'ın ana ticaret limanı BL'de dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıktı.

Yangın sonrası depoda tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana geldi ve bunun sonucunda onlarca kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1888275

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