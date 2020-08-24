İslam Devrimi Lideri Ofisi'nden 'matem töreni' açıklaması

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin Ofisi, Devrim Lideri'nin katılımıyla İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenecek Muharrem ayı matem törenlerinin bu sene koronavirüs tedbirleri nedeniyle halka açık olarak yapılmacacağını açıkladı.
Yazılı açıklamada, "İslam Devrimi Lideri'nin huzurunda yapılacak olan matem etkinliklerinin ayrıntıları TV-1 devlet televizyonundan yayınlanacak" kaydedildi.
İmam Hüseyin (a.s) ve yarenlerinin şehit edildiği Kerbela olayının 1340. yılı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen 30 Ağustos Pazar günü yad edilecek.
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