Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun yaptırım iddiasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran'a yönelik BM yaptırımlarının 20 Eylül gece yarısında geri döneceğini ileri süren ABD Dışişleri Bakanı Pompo'unun iddasına tepki gösterdi.

Hatipzade, BMGK başkanı da dahil olmak üzere BM Güvenlik Konseyi'nin 13 üyesinin, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıktığı için BMGK'nin 2231 sayılı kararına dair yasal bir dayanağı olmadığını belirtti.

Hatipzade'nin paylaşımında, "Saatin ibreleri sadece Pompeo'nun hayali dünyasında onunla paralel olarak hareket eder. Bu, istihbarat servisinin (CIA) eski bir başkanının ABD Dışişleri Bakanı olduğunda mümkün olabilir" ifadesine yer verildi.

Yeni Ortadoğu ABD'nin bölgeden atılması ile oluşacak

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter üzerinden İsrail-BAE anlaşmasıyla yeni bir Ortadoğu'nun oluştuğunu ileri süren ABD’nin eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un iddiasına tepki göstererek, "BAE'nin Filistin'e ihanetine değinen Brian Hook, bunu 'Yeni Ortadoğu' olarak tanımladı" dedi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 112 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 115 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 21 bin 249'a, vaka sayısının da 369 bin 911'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 811'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 318 bin 270'e ulaştığı bilgisini verdi.