İran'dan Pompeo'ya: Kendine yeni bir takıntı bul!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, kişisel Twitter hesabı üzerinden şöyle bir yazı paylaştı:

“ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran’a olan düşünce takıntısı tekrar geri dönmüştür. Bay Pompeo! Hiçbir projeksiyon, gerçeği çaptıramaz. Bu kadar insan hakları savunucusu olduğunuzu iddia etmenize rağmen katilleri kurtarmak ve masum insanları rehin almakla övünen bir rejimi temsil etmeyi nasıl haklı çıkarırsınız? İkiyüzlülüğün tam zirevesi.”

Hatipzade attığı diğer bir tweette, “Bu arada Pompeo, bazen Dışişleri Bakanı Zarif'in İran'da olup bitenler üzerinde herkes kadar yetkiye sahip olmadığını iddia ediyor, bir dakika sonra da İran hükümetinin Zarif'e ait olduğunu söylüyor. Yalancı, şarlatan ve hırsız Bay Pompeo düşün! Belki yeni bir takıntı bulmanın zamanı gelmiştir” ifadelerinde bulundu.