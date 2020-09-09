İran, Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na suikast girişimini kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün sabah saatlerinde Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih'e yapılan suikast girişimini kınadı.

Hatipzade, Afgan gruplar arasındaki görüşmelerin yakında yapılacağına atıfta bulunarak, bu suikast girişiminin Afganistan’da barış ve istikrar istemeyen düşmanlar tarafından yapıldığını belirtti.

Bugün sabah saatlerinde Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih'e suikast girişiminde bulunuldu. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin de yaralandığı belirtildi.