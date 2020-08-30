Iğdır'da Hz. İmam Hüseyin (a.s) ile Kerbela şehitleri anıldı

Yeşil Iğdır'da yer alan habere göre, Peygamber efendimizin torunu Hz. İmam Hüseyin'in (a.s), Kerbela’da 72 yakınıyla birlikte susuz bırakılarak şehit edilmesinin 1381. yıl dönümü olan Aşura günü, Iğdır ve çevresinde yaşayan binlerce Müslümanın katılımıyla camilerde ilçe ve köylerde anıldı.

Covid-19 salgını nedeniyle şehir merkezinde her yıl binlerce kişinin katıldığı anma programı bu sene sadece camilerde maske mesafe kuralına göre yapıldı.

10 gün önce giren Muharrem ayıyla birlikte camilerde oluşturulan siyahlar giymiş gençlerden ibaret deste guruplarının ve vatandaşların katılımıyla sabahın erken saatlerinde camilerde toplanan vatandaşlar, sine vuran deste guruplarına eşlik ettiler.

Cami önlerinde İmam Hüseyin ve yakınları için gözyaşları akıtıldı. Adağı olanlar şerbet, meyve suyu, bisküvi gibi maddeleri ihsan olarak dağıttılar.

Iğdır Vali/Belediye Başkan V. Hüseyin Engin Sarıibrahim’de Hacı Hacer Yusuf camisine gelerek yas programını izledi. Ehlibeyt Alimler Derneği başkanı Veli Beder’e başsağlığı diledi.

Hz. Hüseyin’i anma törenleri nedeniyle emniyet geniş tedbirler aldı. Her cami önünde polisler tedbir aldı. Merkeze bağlı köylerde, Aralık, Tuzluca, Kars ili ve çevresinde de anma törenleri yapıldı.

Vatandaşlar evlerde pişirdikleri yemekleri ihsan olarak dağıttı.

Iğdır’da yaşayan Müslümanlar iş yerlerini açmadılar. İşyerleri öğleden sonra açıldı.