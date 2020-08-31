İslam Devrimi Lideri, Hava Savunma Kuvvetleri'ne teşekkür etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin İran Silahlı Kuvvetleri’ndeki ofisi başkanı Tuğgeneral Muhammed Şirazi, Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd ile telefonda görüştü.

Bu telefon görüşmesinde Tuğgeneral Şirazi, Hava Savunma kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ayetullah Hamanei’nin mesajını Tuğgeneral Sabahiferde'e iletti.

İslam Devrimi Lideri'nin mesajı şu şekilde:

"Hava Savunma Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ülkenin hava savunma alanında çalışanlarına selamlarımı iletiniz. Hava Savunma kuvvetlerine iyi performansı ve çabaları için teşekkür ediyor ve hepsine dua ediyorum"