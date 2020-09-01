İslam Devrimi Lideri: BAE İslam dünyasına ihanet etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün video konferans yöntemi ile Eğitim Bakanlığı yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya iştirak etti.

Devrim Lideri burada yaptığı konuşmada, ülke genelinde Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve Kerbela şehitleri için düzenlenen matem etkinliklerine değinerek, "Bu seneki Muharrem ayının ilk on gününde yapılan matem törenlerinde ülke tarihinde olumlu davranışlarıyla en iyisini yaptıkları için İran halkına teşekkür ediyorum" dedi.

İslam Devrimi Lideri, bu seneki Aşura matem törenlerinin İran tarihinde kalıcı olarak yer edineceğine inandıklarını belirterek, mersiyehanlere de içtenlikle teşekkür etti.

İsrail-BAE arasında sağlanan normalleşme anlaşmasını eleştiren Devrim Lideri, şu açıklamalarda bulundu:

"Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İslam dünyasına ihanet etti. Onlar hem Arap milletleri ve bölge ülkelerine hem de Filistin'e ihanet etti.

Tabii ki, bu ihanet uzun sürmeyecek, ancak kara leke olarak kalacak.

Siyonistlerin bölgeye girmesine yol açan BAE'liler bir ülke toprağının gasp meselesi olan Filistin meselesini unutup normalleşmeye başvurdular.

Filistin halkı her taraftan yoğun baskı altındayken İsrail ve Trump ailesindeki Siyonist olan kötü kişi ile İslam dünyasının çıkarlarına karşı işbirliği yapıyorlar. Umarım BAE'liler yakında uyanır ve yaptıklarını telafi ederler."