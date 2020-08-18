İslam Devrimi Lideri'nden merhum Ayetullah Tashiri için başsağlığı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei yayınladığı mesajda, merhum Ayetullah vefatından dolayı, muhterem ailesi ve tüm sevenlerine bağsağlığı diledi.

Ayetullah Tashiri'nin büyük alim ve hoca olduğunu ve ülkeye önemli hizmetlerde bulunduğunu belirten İslam Devrimi Lideri, Yüce Allah'tan merhum Ayetullah Tashiri için rahmet diledi.

19 Ekim 1948 doğumlu Ayetullah Tashiri, 1995 yılında İran'ın yurt dışındaki kültürel faaliyetlerini yürüten İslam Kültürü ve İletişim Teşkilatı'nı kurdu.

2001 yılında İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei tarafından Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri olarak seçildi.

Ayetullah Tashiri, İslam dünyasında Şiirler ve Sünniler arasında uzlaşı sağlamaya çalışan ve gericiliğe karşı çıkan isimlerden biri olarak kabul edilir.