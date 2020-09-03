Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ruhani'den Pompeo'nun tetik mekanizması iddiasına tepki

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada ülkenin ekonomik ve siyasi durumuna değinerek, “ABD’liler iki buçuk yıldır ekonomik baskı yapmakla İran milletini kendi gayri meşru istekleri karşısında dize çökertmeye çalıştı ancak başaramadılar” dedi.

Ruhani, “İran'a uygulanan silah ambargosu Ekim ayında sona erecektir ve bu Amerikalılar için çok zor. Hatta yaptırımları uzatılması için çok çalıştılar ancak utanç verici bir şekilde yenildiler” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “ABD’liler BM Güvenlik Konseyi’ndeki yenigilerinin ardından nükleer anlaşma kapsamındaki tetik mekanizmasını harekete geçireceklerini iddia ettiler. Bu uluslararası hukuka aykırı bir iddiadır ve çocuklar bile bunu biliyorlar” şeklinde konuştu.

Zarif'ten İsrail ile anlaşma yapan BAE'ye kinayeli gönderme

Twitter üzerinden Filistinli bir vatandaşaın boynuna dizini dayayan Siyonist askerinin görüntüsünü paylaşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Abu Dabi-Tel Aviv normalleşme anlaşmasını eleştirerek, "İsrail ile normalleşme! Normalleşen tek şu." dedi.

KOEP üyeleri nükleer anlaşmanın zayıflatılmasından yana değil

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Abbas Irakçi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 16. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) üyelerinin, ABD'yi KOEP ortağı olarak görmediklerini ve o ülkeye nükleer anlaşmada veya BMGK'nin 2231 sayılı kararındaki mekanizmalardan yararlanma hakkı tanımadıklarını belirtti.

Irakçi, üye ülkelerinin ABD’nin tetik mekanizmasından yararlanma çabasının başarısız olacağına inandıklarını söyledi.

İran'ın yerli üretim 'Kaşif-99' radar sistemi tanıtıldı

İran’ın hava savunma alanında yerli imkanlarla ürettiği ‘Kaşif-19’ radar sistemi bugün sabah saatlerinde Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd’in katıldığı törenle tanıtıldı.

Üç boyutlu ve 12 km menzile sahip olan ‘Kaşif-99’ radarı aynı anda 300 hedefi tespit etme kabilietine sahiptir.

İran'da günlük Kovid-19 vaka sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 125 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 21 bin 797'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 1858 artarak, 378 bin 752'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 693'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 326 bin 801 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.