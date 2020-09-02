İran'da günlük Kovid-19 vaka sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 125 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 21 bin 797'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 1858 artarak, 378 bin 752'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 693'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 326 bin 801 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.