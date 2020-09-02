Zarif'ten İsrail ile anlaşma yapan BAE'ye kinayeli gönderme

Twitter üzerinden Filistinli bir vatandaşaın boynuna dizini dayayan Siyonist askerinin görüntüsünü paylaşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Abu Dabi-Tel Aviv normalleşme anlaşmasını eleştirerek, "İsrail ile normalleşme? Normalleşen tek şu." dedi.

Filistinli göstericiler dün işgali altındaki Batı Şeria’da bir gösteri düzenledi. Yahudi yerleşimcileri protesto eden göstericilere İsrail güçleri çok sert müdahale etti.

Çekilen görüntülerde George Floyd’a uygulanan şiddetin bir benzerinin yapıldığı görülüyor. İşgal güçlerinden bir asker Filistinli yaşlı adamı yüzüstü yere yatırıp kelepçelerken özel korumalı dizliğiyle çaresiz adamın boğazını sıkıyor.