KOEP üyeleri nükleer anlaşmanın zayıflatılmasından yana değil

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Abbas Irakçi, dün Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 16. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) üyelerinin, ABD'yi KOEP ortağı olarak görmediklerini ve o ülkeye nükleer anlaşmada veya BMGK'nin 2231 sayılı kararındaki mekanizmalardan yararlanma hakkı tanımadıklarını belirtti.

Irakçi, üye ülkelerinin ABD’nin tetik mekanizmasından yararlanma çabasının başarısız olacağına inandıklarını söyledi.

Nükleer anlaşmada kalan tarafların görüşünün bu doğrultuda olduğunu ve bunun dünya ülkelerine önemli bir mesajı olduğunu belirten Irakçi, bu tutumun dünya ülkelerinin çoğunun görüşünü oluşturduğunu kaydetti.

Oturumda tüm tarafların nükleer anlaşmanın diplomasinin büyük bir zaferi olarak korunması gerektiğini belirttiklerini ifade eden Irakçi, imzacı ülkelerin anlaşmanın uygulanmasını istediklerini ve İran’ın taahhütlerini azaltması yönünde taraflar arasında ihtilaflar olduğunu söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi ile görüşmesine de değinen Irakçi, İran ve Ajans arasında yeni anlayış oluştuğunu belirterek, iki taraf arasındaki sorunun hızlı şekilde çözülerek ilişkilerin normalleşmesini temenni etti.

Almanya, İngiltere ile Fransa'nın İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için kurduğu INSTEX mali kanalına ilişkin Irakçi, bu kanal ile Avrupalılara güvenmediklerini dile getirdi.

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun yeni tur toplantısı İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Yardımcısı Helga Schmid’in başkanlığıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı.

Nükleer anlaşmanın tarafları İran, İngiltere, Fransa, Almanya Rusya ve Çin'den Dışişleri Bakan Yardımcılarının katıldığı komisyon toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, tüm katılımcıların Birleşmiş Milletler(BM) Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararıyla desteklenen nükleer anlaşmanın korunması ve tüm taraflarca tam olarak uygulanmasının önemini vurguladığı belirtildi.

Nükleer anlaşmanın tarafları, ABD'nin İran'a yönelik BM yaptırımlarını geri getirme talebini reddetti.