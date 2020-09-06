Yemen'de yakıt sıkıntısı sağlık sektörünü etkiliyor

Al Masirah TV kanalının sitesinde yer alan habere göre, Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadıri, "Önümüzdeki günlerde yakıt krizi nedeniyle ülkede daha fazla hastane kapatılacak." dedi.

İşgalci Suudi koalisyonunun Yemen'e yakıt taşıyan gemilere el koymaya devam ettiğini belirten Hadıri, "Uluslararası kuruluşlar Yemen'deki insani krize önem vermek yerine sadece para toplamayı düşünüyor." ifadesini kullandı.

Hadıri, "Ülkede 400'den fazla devlet ve özel hastane yakıt sorunu ile boğuşuyor." diye konuştu.

Yemen'in Hacce vilayetinde binlerce hasta ve yaralıya hizmet veren Yasir Vasab Devlet Hastanesi'nin yakıt sıkıntısı nedeniyle çalışmalarını askıya aldığı bildirildi.