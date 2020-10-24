BM, Yemen'deki saldırıların son bulması için çalışmalı

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Hişam Şeref BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup göndererek, BM’nin dünyada barışın sağlanmasındaki rolünü vurguladı.

Hişam Şeref, BM’nin 6 yıldır Yemen’e yönelik yapılan saldırganlıkların ve bu ülkenin masum halkının acılarını sona erdirmek için elinden geleni yapmasını istedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015’ten bu yana Yemen’de halkın desteklediği Ensarullah Hareketi’nin ilerleyişini durdurmak için bu ülkeye yönelik askeri müdahalede bulunmaktadır.