İsrail ile normalleşme bölgeyi istikrarsız hale getirebilir

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, resmi ziyaret için Tahran'a gelen İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüştü.

Galibaf bu görüşmede ABD'nin uyguladığı yaptırımları eleştirerek, "İran halkı, tek taraflı, zalimce ve gayri meşru olan ABD yaptırımları nedeniyle bu ülkeye kötümser bakıyor. Bu yüzden İran hükümeti ve halkının sorunu gideme konusundaki kesin kararı, İran ekonomisi ve teknolojisinin güçlendirilmesi yönündedir." dedi.

İran’ın ilkeleri çerçevesinde tüm ülkelerle işbirliği kurma anlayışına sahip olduğunu kaydeden Galibaf, “Bunun yanında İran herhangi bir sulatacılığın karşısındadır ve ABD ile müzakere edilmemesi onların sultacı görüşlerinden kaynaklanmaktadır. İran milleti ABD yaptırımlarının yol açtığı zararı asla affetmeyecektir. Bu nedenle bizi zorla müzakere masasına oturtamazlar.” ifadelerinde bulundu.

Galibaf, BM Güvenlik Konseyi’nin İran kararına ilişkin, “BMGK’nin son günlerdeki tutumunun iyi olmasına rağmen, nükleer anlaşmadaki ihmal İranlıların acı hatıralarından biridir, bu yüzden telafi edilmesini bekliyoruz.” açıklmasını yaptı.

Avrupa ülkelerinin ABD’den bağımsız bir şekilde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Galibaf, “Avrupa, eylemleri bölgede istikrarsızlık ve güvensizlik yarattığı için ABD politikalarından etkilenmemeli.” değerlendirmesinde bulundu.

Galibaf, ABD’nin Bağdat’ta düzenlediği terör saldırısı sonucu şehit düşürülen Korgeneral Kasım Süleymani hakkında, “General Süleymani'nin eylemleri terörizmin Avrupa'ya ulaşmasını önledi, ancak ABD ona karşı suikast düzenledi.” ifadesini kullandı.

Galibaf, sözlerine şöyle devam etti:

“Amerikalılar bu cinayetin bedelinin bölgeden çekilmeleri olacağını iyi biliyorlar. Bu da yakında gerçekleşecektir. Amerikalıların önderliğinde bölgedeki bazı ülkelerin Siyonist Rejim ile normalleşme sürecine zorlanması bölge sorunları için bir çözüm yolu değildir. Bunlar bölgeyi daha da istikrarsız hale getirebilir.”

Galibaf sözlerinin bir bölümünde de İran'ın tüm alanlarda İsviçre ile ilişkilerini geliştirmek istediğini dile getirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanı da bu görüşmede, ülkesinin İran için kurduğu mali kanalın atılan küçük bir adım olduğunu ve daha fazla geliştirilmesi gerektiğini belirterek, “İran ile ilişkileri güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.