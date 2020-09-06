İran'da iyileşenlerin sayısı 333 bin 900'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 139 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 22 bin 293'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 1992 artarak, 386 bin 658'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 722'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 333 bin 900 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.