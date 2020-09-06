İran Ordusu'ndan sınır güvenliği için yeni hamle

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, bugün Tahran'da düzenlenen bir etkinlik sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Tuğgeneral Haydari, İran Ordusu'nun askeri tatbikatlarına dair, "Ordu, her yıl birliklerin hazırlık durumunu sınamak için ortak ve özel tatbikatlar gerçekleştiriyor. Bu tatbikatlarda özel taktikler ve silahlar kullanılmaktadır." dedi.

Ülke sınırlarının durumu hakkında Tuğgeneral Haydari, "Kara kuvvetleri, batı ve güneybatı sınırlarında konuşlanmıştı ve geçen yıldan itibaren kuzeydoğu ve doğuda konuşlandırıldı. Bu nedenle sınırları iyi savunabilmemiz için taktik açıdan özel yeteneklere sahip kışla inşa etmemiz gerekiyordu." ifadelerinde bulundu.

"Tüm sınırlar için çok güzel bir plan tasarlandı. Birinci aşamada 10 özel kışla inşa edilecek. İlkini birkaç gün önce açtmıştık." diyen Tuğgeneral Haydari, diğer 9 kışlanın da zamanla inşa edileceğini aktardı.