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7 Eyl 2020 20:25

Suudi Arabistan, Kaşıkçı davasında alınan kararları açıkladı

Suudi Arabistan, Kaşıkçı davasında alınan kararları açıkladı

Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye de 7 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında katledilmesiyle ilgili Suudi Arabistan'da görülen davada karar açıklandı.

Suudi mahkemesi, 8 kişiyi suçlu buldu. Buna göre 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye ise 7 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Cemal Kaşıkçı'nın ailesinin ise katilleri affetme hakkı engellendi.

Cinayetle ilgili uluslararası soruşturma taleplerini reddeden Suudi Arabistan, Kaşıkçı davasında şeffaf olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Davada 20 sanık yargılanıyordu.  

TRT Haber

News Code 1888981

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