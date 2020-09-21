Çin: ABD'nin İran'a yaptırımların tekrar başladığını duyurması hükümsüz

Zhang Jun, dün BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı ve BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği mektupta, "ABD, Mayıs 2018'te İran Nükleer Anlaşması'ndan çekildi ve artık anlaşmaya taraf değil. Bu bağlamda, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nden 'yaptırımları geri getirme mekanizmasını (snapback)' başlatmayı istemesinin hiçbir hukuki dayanağı bulunmuyor." dedi.

Zhang, BM Güvenlik Konseyi üyesi 13 ülke tarafından ağustos ayında BM Güvenlik Konseyi Başkanı'na gönderilen mektupta, ABD'nin eski mektupları temelinde alınan karar veya atılan adımların hiçbir hukuki, siyasi veya uygulanabilir etkisinin olmadığının bildirildiğini hatırlatarak, BM Güvenlik Konseyi Başkanı'nın da ABD'nin istekleri doğrultusunda harekete geçmeyeceklerini belirttiğini aktardı.

Bu sebeplerden dolayı, söz konusu mekanizmanın başlatılmadığını vurgulayan Çinli temsilci, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı üzerine, İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili kararların uygulanmamaya devam edileceğini ifade etti.

Zhang, ayrıca Çin'in İran Nükleer Anlaşması'nın ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarının geçerliliğini korumak, İran nükleer sorununun siyasi çözümünü hızlandırmak için çaba harcamaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: CRI Türk