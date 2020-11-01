Çin: İran nükleer anlaşmasına bağlı kalacağız

Çin'in Tahran Büyükelçisi Çang Hua, İran'ın Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) verdiği demeçte, İran'a uygulanan silah ambargosunun sona ermesi konusunda, “BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararına göre, İran üzerindeki silah ambargoları 18 Ekim 2020’de sona erdi ve kararın ilk aşaması tamamlandı. Bu, nükleer anlaşmanın ve 2231 sayılı kararın uygulama sürecinde önemli bir andır ve uluslararası toplumun çok taraflılığı koruma konusundaki ortak tutumunu, BMGK'nin yetkisini, İran’ın nükleer programı ve nükleer anlaşmanın etkinliğini gösteriyor” dedi.

Çang Hua, “Çin, nükleer anlaşma ve BMGK’nin 2231 kararının uygulanmasını sürdürmek, İran’ın nükleer meselesinin siyasi ve diplomatik çözümünü ilerletmek, uluslararası nükleer silahların yayılmasını önlemek ve Ortadoğu ile Fars Körfezi’nde barışı korumak için tüm taraflarla işbirliğini sürdürecektir” ifadelerinde bulundu.

Çin'in Fars Körfezi için barış planı

Çin’in Ortadoğu ve Fars Körfezi’nde barış ve istikrarı korumaya ve İran'ın nükleer meselesine aktif olarak siyasi ve diplomatik bir çözüm bulmaya kararlı olduğunu belirten Çang Hua, “Çin askeri teçhizat ihracatı ve uluslararası yükümlülükleri konusundaki politikalarını sürdürerek dikkatli bir şekilde silah ticaretine devam ediyor” şeklinde konuştu.

Çin’in Tahran Büyükelçisi Çang Hua sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çin Dışişleri Bakanlığı, İran’ın nükleer meselesinin, Fars Körfezi’ndeki durumun anahtarı olduğuna inanıyor. BM Güvenlik Konseyi üyelerinin çoğu tehditler karşısında adil ve tarafsız bir tutum benimseyerek, İran’ın nükleer programı, Kapsamlı Ortak Eylem planı ve BMGK’nin 2231 sayılı kararına bağlı kalmalıdır. Çin, Kapsamlı Ortak Eylem Planını sürdürme, gerilimleri azaltma ve bölgede barış ve istikrarı koruma kararlılığını artırmaya dayanarak Fars Körfezi’ne kıyısı olan ülkelerin çok taraflı görüşmeleri için bir alan yaratılmasını istiyor."

Koronavirüs salgını ile mücadele

Çang Hua, koronavirüs salgınıyla mücadele için bölge ile işbirliği hakkında, “Çin, Fars Körfezi’ne kıyısı olan ülkelerle Kovid-19 salgınıyla mücadelede aktif olarak işbirliği yapıyor ve aşının üretim ve dağıtım süreci tamamlanınca onların aşı ihtiyacını sağlayacak. Çin, istikrar ve güvenliği sürdürmek ve ‘güvenli bir sığınak’ kurmak için her zaman bölgedeki tüm ülkelere ve uluslararası topluma katılmaya hazırdır” diye konuştu.