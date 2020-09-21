Şeyh Sabri'den 'İsrail marşının çalınması haramdır' fetvası

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Müslümanların İsrail'in marşını çalmasının ve okumasının haram olduğu fetvasını verdi.

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme sürecinde bölge ülkelerinden bazı kişilerin bu anlaşmaya destek için İsrail marşını çalması ve okumasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu marşda Müslümanların üçüncü mukaddes şehrinin ve Filistin topraklarının tümünün Yahudilere ait olduğu yönünde ifadeler bulunduğuna işaret eden Şeyh Sabri, söz konusu sözlerin yer aldığı marşı çalmanın ve okumanın haram olduğunu söyledi.

Şeyh Sabri, son dönemde bu marşın bazı Arap ülkelerindeki kişilerce sıklıkla çalındığına dikkati çekerek, bu durumu cehalet ya da siyonistleşme olarak nitelendirdi.

AA