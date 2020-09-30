  1. Türkiye
30 Eyl 2020 20:56

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 65 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 65 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 65 kişi daha hayatını kaybederken, 1391 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunurken, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Bilim Kurulu Toplantımızın ardından Koronavirüs ile ilgili son gelişmeler ve aldığımız yeni tedbirlere ilişkin basın açıklamamız.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 1391 kişiye hastalık tanısı konuldu. 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1516 oldu.

Son 24 saatte 1245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 279 bin 749'a yükseldi.

News Code 1889493

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