Ankara'dan Avrupa Birliği'nin Türkiye açıklamasına tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Türkiye ile ilgili kararlarına "Olumlu kararlar içerse de birçok bölümü gerçeklikten kopuk" yanıtını verdi.

"Metin, Yunan-Rum ikilisinin AB-Türkiye ilişkilerini nasıl rehin aldığının örneğidir"

Kararların bazı olumlu unsurlar içermekle birlikte birçok bölümü gerçeklerden kopuk olduğunu belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"Metin, bir yandan bazı AB ülkeleri ülkemizle ilişkileri geliştirmek isterken, diğer yandan Yunan-Rum ikilisinin AB-Türkiye ilişkilerini nasıl rehin aldığının örneğidir.

Metinde, istikşafi görüşmelere yeniden başlanması kararına atıf yapılması olumludur. Ancak bu görüşmeler sadece deniz yetki alanlarının sınırlandırılması değil, Türkiye ve Yunanistan arasındaki tüm sorunların çözülmesine matuftur.

Zirve kararlarında yine Kıbrıs Türklerine hiçbir atıfta bulunulmaması ve iki taraf arasında hidrokarbon kaynaklarına ilişkin hakça gelir paylaşımından bahsedilmemesi, AB’nin Kıbrıs Türklerini yok sayan zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir."

Kaynak: TRT Haber