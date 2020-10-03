Ruhani: Tahran için sıkı koronavirüs tedbirleri geliyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı.

Koronavirüs salgını hakkında Ruhani, herkesin korona tedbirlerine uyması gerektiğini vurgulayarak, “Korona denetimi artırmalı ve hatta bazı ihlaller için yeni cezalar uygulamalıyız. Yaşam tarzımızı değiştirmekten başka çaremiz yok ve yaşam tarzımızı uzun bir süre için değiştirmemiz şart." dedi.

Tahran için alınan yeni korona tedbileri konusunda Cumhurbaşkanı Ruhani, devlet kurumları ve işletmlerde kurallara uymayanlara sıkı ceza tedbirleri uygulanacağını açıklayarak, “Devlet kururmlarında kurallara uymayanlar bir yıllığına kadar işten uzaklaştırma cezası alabilir. Halka hizmet eden esnafımız kororna tedbirelrine uymak zorundadır ve uymazlarsa önce uyarı ardıdnan iş yerleri kapatılabilir. Tahran'da bunların daha sıkı bir şekilde uygulanmasını istiyoruz." ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, yeni sıkı koronavirüs tedbirleri kapsamında sokaklarda maske takmayanlar için de ceza uygulaması yapılacağını duyurdu.

Erbain Yürüyüşü etkinliklerine dair Ruhani, bu sene koronavirüs salgını dolayısıyla Irak'ın İran'la olan sınır kapılarını kapattığı için vatandaşlardan kara sınırlara doğru yolculuk yapmamalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Bu sene İran'da bile Erbain Yürüyüşü yapılmayacak. İnşallah İmam Hüseyin (a.s) için matem törenleri sağlık protokollerine uygun olarak yapılır." diye konuştu.