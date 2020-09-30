Ruhani'den "Trump-Biden tartışması" değerlendirmesi

Bugün düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkenin ekonomik durumuna işaret ederek, koronavirüs salgını ile ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına rağmen sanayi üretimindeki artışın devam ettiğini belirterek, "Üretimle ilgili çalışmalarımız önceki yıllara göre daha iyi olması gerekiyor. Salgın ve yaptırımların yarattığı sorunlara rağmen yılın ilk dört veya beş ayında verilen istatistikler üretim sektöründe geçen yıla nazaran daha fazla üretim yapıldığını gösteriyor." dedi.

Meclisin güvenoyu ile yeni Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı'nın belli olmasını olumlu karşılayan Ruhani, bu bakanlığın yaptırımlarla mücadelenin ön safında yer alan en önemli bakanlıklardan biri olduğunu söyledi.

Ülkenin savaş durumunda olduğunu anlatan Ruhani, “2018’de başlayan bir savaş halindeyiz; İslam Devrimi Lideri’nin dediği gibi 'Kutsal Savunma’nın (8 yıllık İran-Irak Savaşı) gerçekleri çarpıtılmamalı'. Dolayısıyla günümüzdeki ekonomik savaştaki gerçekler de çarpıtılmamalı ve olduğu gibi kamuya açıklanmalıdır” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Düşmanlarımız son 3 yıl boyunca başarısız oldu ve inşallah hep böyle başarısız olacaklar. Durum böyle kalmayacak ve değişecektir. Eğer birleşip tek sesle birlikte hareket edersek bu sorunların üstesinden gelebiliriz."

Bunlara ilave olarak Cumhurbaşkanı Ruhani, "Devrim Lideri'nin tavsiyesi üzerine dünya ile yapıcı ve kapsamlı etkileşim halinde olmalıyız" ifadesini kullandı.

ABD’nin İran komploları hakkında Ruhani, Trump-Biden tartışmasına atıfta bulunarak, “Elbette Amerikalıların kendileri de çok zor durumda. İnsanlarımız dün geceki tartışmayı gördüyse veya haberlerini bugün basın ve sosyal medyadan okuduysa, onların ne durumda olduğunu anlayacaklardır. ABD'de işsizlik oranı ivme kazanarak onları kötü etkiledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde sivil huzursuzluk da öncekinden daha kötü durumda. Öte yandan dış politika da başarısız oldular. Dış politikada sadece İran'la değil, aynı zamanda bölge, Avrupa, Pasifik ve NAFTA konusunda da başarısız oldular." diye konuştu.