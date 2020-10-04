Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ruhani: Tahran için sıkı koronavirüs tedbirleri geliyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını hakkında Ruhani, herkesin korona tedbirlerine uyması gerektiğini vurgulayarak, “Korona denetimi artırmalı ve hatta bazı ihlaller için yeni cezalar uygulamalıyız. Yaşam tarzımızı değiştirmekten başka çaremiz yok ve yaşam tarzımızı uzun bir süre için değiştirmemiz şart." dedi.

Tahran için alınan yeni korona tedbileri konusunda Cumhurbaşkanı Ruhani, devlet kurumları ve işletmlerde kurallara uymayanlara sıkı ceza tedbirleri uygulanacağını açıklayarak, “Devlet kururmlarında kurallara uymayanlar bir yıllığına kadar işten uzaklaştırma cezası alabilir. Halka hizmet eden esnafımız kororna tedbirelrine uymak zorundadır ve uymazlarsa önce uyarı ardıdnan iş yerleri kapatılabilir. Tahran'da bunların daha sıkı bir şekilde uygulanmasını istiyoruz." ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, yeni sıkı koronavirüs tedbirleri kapsamında sokaklarda maske takmayanlar için de ceza uygulaması yapılacağını duyurdu.

İran Dışişleri Sözcüsü: Tacizlere tahammül göstermeyiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında İran topraklarına yönelik yapılan taciz atışları hakkında açıklamada bulunarak, “Ülkemizin sınır bölgelerindeki hareketleri ciddi ve hassas bir şekilde takip ediyoruz” dedi.

Hatipzade, “Bu bağlamda, bölgedeki taraflara İran topraklarına yönelik herhangi bir tacizin tahammül edilemez olduğunu beyan ederken, tüm tarafları bu konuda gerekli özeni göstermeleri konusunda uyarıyoruz” ifadesini kullandı.

İran'daki terör saldırısının failleri yakalandı

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı tarafından yapılan açıklamada, "Sistan ve Belucistan eyaletindeki Nikşehr ilçesinde 3 Devrim Muhafızı'nın şehit olmasına ve bir kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ilgili başlatılan çalışmalar sonucu saldırının failleri yakalanmıştır" belirtildi.

Söz konusu açıklamada, olayla bağlantısı olan bazı kişilerin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Uluslararası toplum İsrail'i nükleer silah depolarını yok etmeye zorlamalı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler'de video konferansı yöntemiyle düzenlenen Uluslararası Nükleer Silahların Tamamen İmhası Günü toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'yi atom bombasının ilk ve tek kullanıcısı olarak şiddetle eleştirdi ve bu toplantının insanlığın nükleer silahların kabusundan kurtulması için küresel seferberlik açısından güçleneceği bir oturum olması umudunu dile getirdi.

Batı Asya bölgesinde nükleer cephaneliğine sahip Siyonist Rejim hakkında Zarif, uluslararası toplumdan bu rejimin acilen Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na (NPT) katılmaya ve nükleer silah depolarını imha etmeye zorlamasını istedi.

İran'da 387 bin 675 COVID'li hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 179 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3523 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 26 bin 746'ye, vaka sayısının da 468 bin 119'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 127'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 387 bin 675'e ulaştığı bilgisini verdi.