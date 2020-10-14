İran'da korona tedbirleri kapsamında 5 büyük kente giriş-çıkış yasağı

İran'da korona salgını ile mücadele kapsamında aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu beş büyük kente üç gün süreyle giriş-çıkış yasağı getirildi.

Sağlık Bakanı Said Nemeki, Bakanlar Kurulu toplantısı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede üçüncü koronavirüs dalgası başladığını duyurdu.

Nemeki, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye salgını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla vakaların yüksek olduğu Tahran, Kerec, Meşhed, İsfahan ve Urumiye'ye 15-17 Ekim tarihlerinde giriş-çıkış yasağı getirilmesini önerdiğini aktardı.

Bakan Nemeki, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin öneriyi kabul ettiğini ve söz konusu beş büyük kente yönelik üç gün süreyle giriş-çıkış yasağı talimatının ilgili tüm kurumlara ilettildiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs ülkede ilk kez 19 Şubat 2020'de Kum kentinde 2 kişide görülmüştü.