Teröristlerin İran sınırlarının yakınına getirilmesine izin vermeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhnai bugün bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerdendirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Erbain merasimlerine değinerek, “İnsanlar geçmiş yıllarda Erbain yürüyüşlerine katılmaya hazırlanırdı. Ancak bu sene koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle sağlık protokollerine uymamız gerekiyor” dedi.

Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalara dikkati çeken Ruhani, “Ülke güvenliği bizim öncülüğümüz. Terörle mücadelede uzun yıllar boyunca Suriye, Lübnan ve Irak'ın yanında durduk. Şehit Kasım Süleymani teröristlerin İran sınırına yaklaşmasını önlemek için çalıştı.” ifadesini kullandı.

“Bazı ülkelerin teröristleri İran sınırlarına göndermesine izin vermeyiz. Bu bizim için kabul edilmezdir” diyen Ruhani, “Savaş ateşini alevlendirmeye çalışan taraflar, bu çatışmanın bölgesel savaşa dönüşmemesi için özen göstermeli” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

“İran olarak işgalcilik ve savaşı kabul etmiyoruz ve sorunların çözüm yolunun barış olduğuna inanıyoruz. Çatışan tarafların savaşın onlara istediklerini elde edecek bir şey olmadığını anlamasını temenni ediyoruz. İki tarafın barış yoluyla istediklerini elde etmesini ve istikrarın bölgeye geri dönmesini umut ederiz.

ABD’nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle ülekede yaşanan sorunlara atıfta bulunan Ruhani, “Günümüzde birbirimize yardım etmemiz gereken bir durumdayız." şeklinde konuştu.

Herkesin sağlık protokollerine uyması gerektiğine vurgu yapan Ruhani, Tahran'da 10 Ekim tarihinden itibaren tüm açık ve kapalı alanlarda (meskenler hariç) maske takmanın zorunlu olacağını bildirdi.