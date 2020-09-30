Ruhani Kuveyt Emiri'nin vefatı için başsağlığı diledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kuveyt’in yeni Emiri Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah’a gönderdiği mesajda, ülkenin Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.
Ruhani'nin taziye mesajında, merhum Emir Sabah'ın bölgede dengeyi ve itidali koruma yönünde önemli katkıda bulunduğunu belirterek, Kuveyt halkıyla hükümetine başsağlığı diledi.
Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, dün 91 yaşında hayatını kaybetmişti.
Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu duyurmuştu.
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