  1. Siyaset
30 Eyl 2020 15:15

Ruhani Kuveyt Emiri'nin vefatı için başsağlığı diledi

Ruhani Kuveyt Emiri'nin vefatı için başsağlığı diledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kuveyt’in yeni Emiri Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah’a gönderdiği mesajda, ülkenin Emiri Şeyh  Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.

Ruhani'nin taziye mesajında, merhum Emir Sabah'ın bölgede dengeyi ve itidali koruma yönünde önemli katkıda bulunduğunu belirterek, Kuveyt halkıyla hükümetine başsağlığı diledi.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, dün 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu duyurmuştu.

News Code 1889479

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler