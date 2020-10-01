Ruhani: Kovid-19 aşısının üretiminde Çin ile işbirliği yapmaya hazırız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yayınladığı bir mesajda Çin Halk Cumhuriyeti’nin 71. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Çin devlet Başkanı Şi Cinping'e hitaben yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"İran ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin kültürel ortaklıklar, tarihi ilişkiler ve iki ülkenin uluslararası gelişmelere bakışı ve tek taraflılıkla mücadeledeki kararlılığından kaynaklanan kapsamlı stratejik ortaklığı, çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesi için büyük zemin hazırlamıştır. İran ve Çin'in 25 yıllık Kapsamlı stratejik ortak planının imzalanmasının, ortak çıkarların geliştirilmesi, tek taraflılıkla mücadele ve uluslararası barış ve istikrar doğrultusunda büyük bir adım olacağına inanıyorum."

İran ve Çin'in koronavirüs salgının yayılmasından itibaren salgınla mücadele konusunda birbirinin yanında olduğunu belirten Ruhani, İran'ın Kovid-19 aşısının üretiminde Çin ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Ruhani kaleme aldığı mesajda ayrıca Çin halkıyla hükümetine sağlık ve esenlikler diledi.