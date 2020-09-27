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27 Eyl 2020 10:54

Ruhani Türkmenistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Ruhani Türkmenistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Türkmenistan Bağımsızlık Günü” nedeniyle Türkmen mevkidaşı Kurbankulu Berdimuhamedov'a bir tebrik mesajı yolladı.

 İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkmen mevkidaşı Kurbankulu Berdimuhamedov'a gönderdiği bir mesajda, Türkmenistan Bağımsızlık Günü’nü bu ülkenin halkıyla hükümetine tebrik etti.

İki komşu olarak İran ve Türkmenistan arasındaki ilişkilerin iyi durumda olduğunu belirten Ruhani kaleme aldığı mesajda, "Kültürel ve tarihsel ortaklıklar ve ortak çabalar sayesinde İran ve Türkmenistan'ın siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkilerinin iki halkın ortak çıkarları doğrultusunda daha da gelişmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, kutlama mesajında Aşkabat hükümeti ve Türkmen halkı için sağlık ve esenlikler diledi.

News Code 1889387

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