Tahran'da maske takmayanlara para cezası kesilecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı.

Tahran’da herkesin sokağa çıkarken maske takması gerektiğini belirten Ruhani, "Kurala uymayana 50 bin toman ve hastalığını gizleyene de 200 bin toman para cezası kesilecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Korona test kiti alımı için 100 milyon dolar ayırdık. Yani test konusunda olumlu bir değişim gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

İşletmelerle ilgili olarak Ruhani, "İşletmeler korona tedbirlerine uymadığı takdirde ilk aşamada uyarılacak, ikinci aşamada 300 bin toman para cezasına çarptırılacak, devam ederse üçüncü aşamada bir milyon toman para cezası kesilecek. Yine de kurallar göz ardı edilirse dördüncü aşamada işletme kapanacak." açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Taksiler ve otobüslerde, şoför kurallara uymazsa 100 bin toman, maske takmayan yolcuya hizmet verirse yolcu başına 20 bin toman para cezasına çarptırılacak." diye konuştu.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran için sıkı koronavirüs tedbirlerinin gündemde olduğunu duyurmuştu.