İran'da eğitim uçağı düştü

İran'ın Çahar Mahal-Bahtiyari eyaletinde tek kişilik bir eğitim uçağı düştü. Olayda bir kişi yaralandı.
Uçak kazasına dair açıklamada bulunan Çahar Mahal-Bahtiyari Eyaleti Kriz Yönetimi Müdürü Murtaza Zamanpur, bu eyalette bir eğitim uçağının düştüğünü doğruladı.
Olayın Şehrekord Havalimanı'nın uçak pistinde yaşandığını aktaran Zamanpur, öğrenci pilotun yaralı kurtulduğunu ve en yakın hastaneye sevk edildiğini söyledi.
Yaralanan öğrenci pilotun kadın olduğu ve Şehrekord kentindeki Ayetullah Kaşani Hastanesi'ne sevkedildiği öğrenildi.
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