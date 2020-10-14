Yabancı güçlerin bölgedeki varlığı sorunların artmasına yol açıyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammad Cevad Zarif, Japon mevkidaşı Motegi Toşimitsui ile telefonda görüştü.

Karşılıklı ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmenin gündeminde nükleer anlaşma ve ABD rejiminin İran’a karşı uyguladığı yasadışı yaptırımlar da yer aldı.

ABD'nin yaptırım eylemini kınayan Zarif, İran halkı için ilaç ve yiyecek alımını engellyen kısıtlamaları “insanlık karşıtı cinayet” olarak nitelendirdi.

Bakan Zarif, “Japon hükümetinden tüm ülkelerin uygulaması gereken BMGK 2231 sayılı karar çerçevesinde ABD’nin bu yasadışı eylemini önlemesini bekliyoruz.” dedi.

Korona salgını ile mücadelede İran’a sağladığı destekten dolayı Japon hükümetine teşekkür eden Zarif, Tahran-Tokyo ilişkilerinin daha da artmasını temenni etti.

Zarif, telefon görüşmesinde nükleer anlaşmaya ilişkin, “Diğer imzacı ülkelerin bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak için her türlü çabayı göstermemiz şart.” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Zarif, İran’ın bölgede barış ve istikrar sağlama konusunda yapıcı rol oynadığına dikkati çekerek, "Yabancı güçlerin bölgedeki varlığı sadece sorunların karmaşık bir hale gelmesine ve artmasına yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Japon Dışişleri Bakanı da söz konusu görüşmede, ülkesinin İran nükleer anlaşmasına desteğini yineledi.