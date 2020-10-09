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9 Eki 2020 17:35

Dışişleri Bakanı Zarif'ten Çin'e önemli ziyaret

Dışişleri Bakanı Zarif'ten Çin'e önemli ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile beraberindeki üst düzey heyet Çin ziyareti kapsamında ülkenin güneyindeki Yunnan eyaletinde geldi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile beraberindeki üst düzey heyet Çin ziyareti kapsamında ülkenin güneyindeki Yunnan eyaletinde geldi. 

İran heyeti bugün öğlen saatlerinde Yunnan eyaleti yetkilileri tarafından karşılandı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine Yunnan'da bulunan Dışişleri Bakanı Zarif, yarın Çinli mevkidaşı ile bir araya gelecek.

Bakan Zarif'in Wang Yi ile bir araya gelerek ikili ilişkiler başta olmak üzere İran nükleer anlaşması, bölgesel ve küresel konuları görüşmesi bekleniyor.

News Code 1889670

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