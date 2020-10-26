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26 Eki 2020 17:50

Zarif: Müslümanlar nefret inancının ilk mağdurudur

Zarif: Müslümanlar nefret inancının ilk mağdurudur

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Müslümanların ‘nefret inancı'nın (Vehhabilik) ilk mağduru olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Müslümanlar ‘nefret inancı'nın (Vehhabilik) ilk mağdurudur; Bu inanç sömürge rejimleri tarafından güçlendirilip kukla devletleri vasıtasıyla her yere yayılmıştır.” dedi.

Zarif’in paylaşımında, “Bu şiddet yanlısı grubun 1.9 milyar Müslümana karşı işlediği çirkin cinayetler İslam'ın kutsal değerlerine hakaret yapılmasına ve fırsatçıların ifade özgürlüğünü kötüye kullanmasına yol açmıştır. Böylesi kötü eylemler sadece aşırılık ateşini körükler." ifadesi kullanıldı.

News Code 1890032

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