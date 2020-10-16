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16 Eki 2020 17:20

Aralık ayındaki AB zirvesinde Türkiye konusu ele alınacak

Aralık ayındaki AB zirvesinde Türkiye konusu ele alınacak

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Aralık ayında bir zirve yapmayı planlıyoruz. Ve aslında Doğu Akdeniz ile Türkiye'deki durumu bir kez daha ele almayı ve değerlendirmeyi planlıyoruz." dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'nin Oruç Reis'i yeniden Doğu Akdeniz'e gönderme kararından AB liderlerinin üzüntü duyduğunu ve konunun Aralık ayındaki toplantıda ele alınacağını söyledi.

Brüksel'deki AB Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Michel, "Aralık ayında bir zirve yapmayı planlıyoruz. Ve aslında Doğu Akdeniz ile Türkiye'deki durumu bir kez daha ele almayı ve değerlendirmeyi planlıyoruz" dedi. Michel, AB'nin Türkiye'nin "tek taraflı eylemleri ve provokasyonlarından büyük üzüntü" duyduğunu da sözlerine ekledi.

Macron ve Merkel'den açıklamalar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz konusunda Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a destek olmaya devam ettiğini aynı zamanda Türkiye'yle diyaloğa açık olduğunu söyledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Macron Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ gündemlerine değindi.

Macron, Avrupa Birliği'nin Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda en kısa zamanda ateşkes beklediğini söyledi.

Doğu Akdeniz'deki gerilim hakkında konuşan Macron, en son Avrupa Birliği zirvesinde Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a desteğin tekrarlandığını aynı zamanda Türkiye'yle diyaloğa açık olunduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel ise "Türkiye'nin gerilimi artırdığı konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

T24

News Code 1889824

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