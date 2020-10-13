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13 Eki 2020 16:35

Yunanistan hükümetinden 'Oruç Reis' şartı

Yunanistan hükümetinden 'Oruç Reis' şartı

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas Parapolitika radyosuna açıklamasında, 'Oruç Reis bölgede kaldığı sürece Türkiye ile istikşafi görüşmeler yapmayacağız' ifadelerini kullandı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Petsas, "Oruç Reis bölgede kaldığı sürece Türkiye ile istikşafi görüşmeler yapmayacağız" dedi.

Yunanistan, Türkiye ile planlanan istikşafi görüşmelerden sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yeniden görevlendirilmesi nedeniyle çekilebileceği mesajını verdi.
Euronews'in haberine göre; Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da dün geminin doğal gaz aramaya devam etmesi için harekete geçirilmesini kınayarak "Bu, doğrudan bölgedeki barışı ve güvenliği tehdit eden bir adımdır" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Timetürk

News Code 1889769

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