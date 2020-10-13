Alman Dışişleri Bakanı, Türkiye ziyaretini iptal etti

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Maas'ın sadece Atina ve Lefkoşa'ya gideceğini duyurdu.
Basının, Maas'ın neden Türkiye'ye gitmediği sorusuna, sözcü, bakanın planlarının yalnızca Yunanistan ve Kıbrıs'ı kapsadığını tekrarladı.
Alman Dışişleri Bakanı'nın bugün akşam saatlerinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesi bekleniyor.
Almanya, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerginliğinin sona ermesi için arabuluculuk yapıyordu.
Maas'ın Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Atina ve Lefkoşa'yı ziyaret edeceği belirtiliyordu.
Heiko Mass, ağustos ayı sonunda Ankara ve Atina'yı ziyaret ederek Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması mesajı vermişti.
Kaynak: Euronews
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