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12 Eki 2020 12:36

Yunanistan'dan Türkiye'nin Navtex ilanına tepki

Yunanistan'dan Türkiye'nin Navtex ilanına tepki

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Navtex ilanına tepki göstererek "Bu, doğrudan bölgedeki barışı ve güvenliği tehdit eden bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye tarafından dün gece saatlerinde Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için ilan edilen Navtex'e tepki göstererek "Bu, doğrudan bölgedeki barışı ve güvenliği tehdit eden bir adımdır" ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunan kıta sahanlığı içerisinde bulunan Meis'in güneyinde, Yunanistan kıyılarından sadece 6.5 deniz mili uzaklıkta ilan edilen yeni Türk Navtex'i büyük bir gerilim hamlesidir" ifadelerine yer verildi. 

"Türkiye'nin güvenilmez olduğunu gösterdi"

Yunan Dışişleri ayrıca, Bakan Çavuşoğlu ile Dendias arasında gerçekleşen görüşme sonucunda atılan bu adımın Türkiye'nin 'güvenilmez olduğunu gösterdiğini' vurguladı ve "Türkiye'yi kararını geri çağırmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu:

"Türkiye, geçen yüzyılları andıran saldırgan ve yasa dışı taktiklerinde ısrar ediyor ve bölgedeki istikrarsızlığın ve ana faktörü olduğunu şüphesiz bir şekilde doğruluyor.

Yunanistan, egemenlik haklarını savunmaya devam ederken, aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine de katkıda bulunacaktır."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile geçen hafta Slovakya'da gerçekleştirilen görüşmede 'istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kalındığı' açıklanmıştı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1889737

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