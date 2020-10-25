Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Devrim Lideri, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'nu takdir etti

Bugünkü Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde düzenlendi. Toplantıya İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei de iştirak etti.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei toplantıda yaptığı konuşmada, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'nun performansını takdir ederek, tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla başa çıkma konusunda tüm kurum ve bireylerin işbirliği yapması ve kararlı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Farklı ülkelerin salgınla mücadele konusundaki çabalarına atıfta bulunan Ayetullah Hamanei, “ABD gibi bazı ülkelerde en kötü tedbirler uygulandı; Aancak biz en iyi tedbirlerle insanların hayatı, sağlığı, can güvenliği ve ekonomisiyle ilgili olan sorunun üstesinden gelmeye çalışmalıyız.” ifadelerinde bulundu.

Devrim Lideri, salgınla mücadele hususunda şu tavsiyelerde bulundu:

"Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu’nun aldığı kararların uygulanmasını denetlemek için bir karargâh kurulmalı. Sağlık Bakanlığı’nın korona kısıtlamaları belirlendikten sonra diğer tüm kurumların yeni tedbirlere uyup uygulaması lazım. Şehirler arası seyahat için sıkı tedbirler getirilmeli. Sağlık protokollerine uymayan kişilere ağır cezalar verilmeli."

İran'dan Fransa'nın İslam'a hakaretine kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, Fransa'da Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) yönelik hakaret içeren karikatürün bazı binaların cephelerine asılmasına tepki gösterdi.

Bu adımı şiddetle kınayan Hatipzade, “Hiç kuşkusuz İslam dünyasındaki aşırılık yanlısı ve sapkın bir ideolojiden kaynaklanan ve sahipleri Batı ve ABD’ye yakın ortaklar olan birkaç aşırılık yanlısının kabul edilemez ve şiddet içeren hareketleri ve eylemleri düyada bir milyar sekiz yüz milyon Müslüman tarafından saygı duyulan şahsiyete hakaret ve saygısızlık için bir gerekçe olamaz” dedi.

Hatipzade sözlerine şöyle devam etti:

“Hiç şüphesiz Fransız yetkililerin haksız tavrı giderek daha fazla nefrete neden oluyor. Bazı Avrupa ülkelerinde şiddetle kınanan az sayıdaki İslam karşıtı aşırılık yanlısı tarafından Kur'an'a hakaret eden bazı şüpheli ve iğrenç eylemlere tanık olmaktayız.”

İran'dan Sudan'ın 'İsrail'le ilişkileri normalleştirme' kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sudan’ın ABD ara buluculuğunda İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almasına tepki gösterdi.

Sudan'ın ABD'ye 335 milyon dolar ödemesinin ardından Washington'un "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarıldığına işaret edilen açıklamada, "Yeterli fidyeyi ödeyin ve Filistinlilere karşı işlenen suçlara gözlerinizi kapatın, böylece sözde terörizm kara listesinden çıkarılacaksınız. Aslında liste ABD'nin terörizme karşı mücadelesi kadar sahte. Utanç verici." ifadeleri kullanıldı.

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 335 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 5 bin 814 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 32 bin 320'ye, vaka sayısının da 562 bin 705'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 952'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 450 bin 891'e ulaştığı bilgisini verdi.