Devrim Lideri, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'nu takdir etti

Bugünkü Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde düzenlendi. Toplantıya İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei de iştirak etti.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei toplantıda yaptığı konuşmada, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'nun performansını takdir ederek, tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla başa çıkma konusunda tüm kurum ve bireylerin işbirliği yapması ve kararlı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Hükümete ve Cumhurbaşkanı Ruhani’ye hakaret içeren sözler sarfeden bazılarının tutumunu eleştiren Devrim Lideri “Hakaret ve saygısızlık yapmak haramdır ve eleştiri yapmak hakaret etmekten çok farklıdır. Günümüzde ülkenin her zamankinden daha fazla işbirliği, birliktelik ve uyuma ihtiyacı vardır.” dedi.

İslam Devrimi Lideri, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tür davranışlar Amerikalıların izlediği yöntemdir. Onlar canlı yayın tartışması ve basında kendilerini tüm dünyaya rezil ediyorlar. O kadar ki ABD’li bir siyasi isim, tüm dünyanın ABD’yi rezil bir ülke olarak görüğünü anlatıyor. Bizim yöntemimiz İslam ve Kur'an'a dayanır, yani eleştiri yapılır ama saygısızlık ve hürmetsizlik yapılmaz."

Farklı ülkelerin salgınla mücadele konusundaki çabalarına atıfta bulunan Ayetullah Hamanei, “ABD gibi bazı ülkelerde en kötü tedbirler uygulandı; Aancak biz en iyi tedbirlerle insanların hayatı, sağlığı, can güvenliği ve ekonomisiyle ilgili olan sorunun üstesinden gelmeye çalışmalıyız.” ifadelerinde bulundu.

Devrim Lideri, salgınla mücadele hususunda şu tavsiyelerde bulundu:

"Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu’nun aldığı kararların uygulanmasını denetlemek için bir karargâh kurulmalı. Sağlık Bakanlığı’nın korona kısıtlamaları belirlendikten sonra diğer tüm kurumların yeni tedbirlere uyup uygulaması lazım. Şehirler arası seyahat için sıkı tedbirler getirilmeli. Sağlık protokollerine uymayan kişilere ağır cezalar verilmeli."