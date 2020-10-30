Peygamber Efendimize hakareti kabul edemeyiz

El Manar TV kanalına göre, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bu akşam yaptığı konuşmada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) kutlu doğum yıl dönümü dolayısıyla konuşan Hasan Nasrullah, Mevlid Kandili ve Vahdet Haftası'nı tebrik ederek, "Kur'an-ı Kerim Hz.Muhammed'in (s.a.v) mucizesidir. Paygambermizin kalbine indirilmiş kitap kıyamete kadar yaşayacaktır." dedi.

Fransız yetkililerin İslam karşıtı tutumunu eleştiren Seyyid Hasan Nasrullah, "Müslümanlar Peygamber Efendimize yapılan herhangi bir hakareti kabul edemezler." ifadesini kullandı.

Fransa'nın Nice kentindeki Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen bıçaklı saldırıyı kınayan Nasrullah, "Bu konu masum insanların öldürülmesini yasaklayan İslam'a bağlanmamalı. Fransız yetkililer Nice'teki cinayetten Müslümanları sorumlu tutamaz." açıklamasında bulundu.

"Bir Hıristiyan böyle bir cinayet işlemişse, bu suçtan dünyadaki tüm Hıristiyanların sorumlu olduğunu söylemek doğru olur mu acaba?" diye soran Hasan Nasrullah, "Ne yazık ki Fransız yetkililer bunu İslam ve Müslümanlara yapıyor." dedi.

Nasrullah, Amerika ile Avrupa'nın tekfiri zihniyeti desteklediğini ifade ederek, teröristlerin bu zihniyetle dünya çapında acımasız cinayetler işlediklerini söyledi.

Seyyid Hasan Nasrullah ayrıca, Batı'nın öncelikle tekfiri terör örgütleri konusundaki sorumluluğunu araştırması gerektiğini vurguladı.

İslam'ı hedef alan Fransız yetkililerin tutumuna tepki gösteren Hizbullah lideri, şunları kaydetti:

"Onlar saçma sapan nedenlerden dolayı İslam ve Müslümanlarla çatışmaya girdi. Konuyu incelemek yerine karikatürleri onaylayarak gerginlik yaratan Fransız yetkililer, krizin nedenlerini araştırmaları lazım."

Hasan Nasrullah, Fransız yetkililere seslenerek, "Sürdürülmesinde ısrar ettiğiniz bu gerginlik sizin zararınıza olacaktır. Fransa bu durumu sürdürmek isterse, İslam dünyasındaki çıkarları ne olacak? Sorunların çözmü Fransız yetkililerin eylemlerine bağlıdır." diye konuştu.