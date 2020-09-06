Hizbullah ile Hamas arasındaki ilişkiler güçlenecek

Lübnan'la dayanışma ve ülkedeki Filistinli mültecilerle buluşmak üzere Beyrut'ta bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile görüştü.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin de hazır bulunduğu görüşmede, başta Filistin ve Lübnan'ın durumu olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Heniyye ve Nasrullah, ABD'nin sözde Yüzyılın Anlaşması planının yanı sıra Filistin meselesinin karşı karşıya olduğu zorlukları ve tehlikeleri konuştular.

Bazı Arap ülkelerinin Siyonist Rejim'le ilişkileri normalleştirme projesinin de masaya yatırıldığı görüşmede, baskılar ve tehditler karşısında direniş ekseninin gücüne değinildi.

İsmail Heniyye'nin, 27 yıl aradan sonra ziyaret ettiği Lübnan'da yaklaşık bir hafta temaslarda bulunması bekleniyor.